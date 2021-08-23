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مصر.. السيسي يصدر توجيهات للحكومة بتطوير قطاع التعدين

مال وأعمال

مصر.. السيسي يصدر توجيهات للحكومة بتطوير قطاع التعدين
Reuters
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة.

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وطالب السيسي الحكومة خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء بالاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا علي حقوق الدولة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية"، حيث تم عرض جهود الدولة في هذا الإطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن، خاصة خام الذهب.

وتبلغ حصة مصر الإجمالية من أرباح مشروع ذهب السكري 550 مليون دولار حتى الآن.

وتمتلك مصر منجم ذهب السكري في الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم "السكري لمناجم الذهب"، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك.

المصدر: "اليوم السابع"

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