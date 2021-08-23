تفاصيل قانون "السايس" المثير للجدل في مصر

بدأت محافظة الجيزة في مصر تنفيذ "قانون السايس" الذي يدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر.

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وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر .

واشترط قانون السايس الجديد 2021 بعض النقاط التي يجب أن تتوافر فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

وقامت محافظة الجيزة بتنفيذ القانون في بعض شوارع حي الدقي وتحصيل الرسوم وفقا للائحة التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريا للمبيت أسفل العقار.

وتعجب كثيرون من قانون السايس الجديد، الذي يدفع بموجبه كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته.

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، تطبيق "قانون السايس" قائلاً: "هذا الملف أحدث ارتباكًا بشكل كبير، إحنا مش ناقصين ارتباك"، معتبرًا أنه لا يجوز لأي مسؤول تطبيق القانون وفقًا لهواه.

وأضاف: "هل مطلوب من كل مواطن يأخذ عربيته وهو طالع شقته؟"، مشدّدًا على ضرورة "إيجاد مفهوم وقانون موحد بشأن عمل السايس في الشارع".

المصدر: وسائل إعلام مصرية