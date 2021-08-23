مصر تعلن بناء عدد كبير من محطات تحلية مياه البحر

كشف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية في مصر، سيد إسماعيل، عن خطة وزارة الإسكان لتنفيذ بناء محطات لتحلية المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات حتى الآن في هذا القطاع المهم.

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وقال إسماعيل، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنه يجري حاليا تنفيذ 90 محطة تحلية مياه البحر في مصر، بإجمالي طاقة 1.3 مليون متر مكعب، يتكلف إنشاؤها 12 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 76 محطة من الـ90 محطة، بطاقة 850 ألف متر مكعب.

وأضاف نائب وزير الإسكان أنه متبقٍّ من الخطة الحالية 14 محطة بطاقة 450 ألف متر مكعب، يجري الآن الانتهاء منها، ، موضحًا أنه توجد خطة مستقبلية حتى 2050 لتنفيذ عدد كبير من محطات التحلية.

وتابع إسماعيل: "تستهدف الخطة الجديدة لوصول حجم المياه الناتجة عن التحلية لـ6.4 مليون متر مكعب في اليوم"، لافتًا إلى أن التكلفة الاستثمارية تصل إلى 134 مليار جنيه مصري.

وأكد نائب وزير الإسكان أن إنتاج مصر من تحلية المياه في العقود السابقة كان لا يتجاوز 80 ألف متر مكعب في اليوم؛ لكن الآن وصل إلى طاقة إنتاجية 850 ألف متر في اليوم، ونستهدف الوصول إلى 6.4 مليون متر مكعب في اليوم.

وأشار إسماعيل إلى أن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة على الدولة يختلف من متر لآخر، وتصل تكلفة متر مياه التحلية من 13 إلى 15 جنيهًا؛ لكن المياه التي مصدرها نهر النيل تكون تكلفة المتر المكعب الواحد منها 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه، والجوفية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.

وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية أن تكلفة إنتاج متر المياه يختلف كثيرًا عما يدفعه المواطن، لافتًا إلى أن تعريفة ثمن متر المياه يتم وضعها بعد دراسة كبيرة من الدولة تتضمن عوامل عدة؛ حيث يتم الأخذ في الاعتبار إمكانية الدفع، والترشيد والاستهلاك، وتكلفة أداء الخدمة، وهذه العوامل يتم تلخيصها في شكل شرائح سداد ثمن متر المياه، موضحًا "أننا لا نتعامل مع المياه على أنها سلعة، لكن هي نعمة لا بد من المحافظة عليها".

المصدر: مصراوي