الأردن وافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضي البلاد في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن "القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة".

يذكر أن قطر استضافت 8000 أفغانيا، والكويت 5000 آخرين، والإمارات العربية المتحدة 5000 أخرين، و20 ألفا في كندا.

ومنذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة، تتهافت آلاف العائلات إلى مطار كابل في محاولة للخروج من أفغانستان قبل 31 أغسطس الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية لإنجاز سحب قواتها من أفغانستان.

المصدر: قناة "المملكة"