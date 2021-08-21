شاهد.. اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على موقع للفصائل الفلسطينية في غزة

أفاد مراسلنا بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على موقع يتبع الفصائل الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو مصور لحظة استهداف الطيران الإسرائيلي للموقع.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على أهداف في غزة بعد إصابة جندي إسرائيلي ونشر بطاريات القبة الحديدية خشية رد صاروخي من غزة باتجاه إسرائيل".

المصدر: RT