خبير بيئي يكشف عن أكثر 5 محافظات مصرية عرضة للتغيرات المناخية

كشف الخبير البيئي المصري وفيق نصير، عن أكثر 5 محافظات مصرية عرضة للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وقال نصير، وهو عضو في البرلمان العالمي للبيئة، إن "الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، تهدد المدن الساحلية في بالتعرض لتآكل الأراضي الزراعية وارتفاع منسوب المياه الجوفية في باطن الأرض، بالإضافة إلى فقدان المزيد من مصدر المياه العذبة، وخاصة في 5 محافظات هي: بورسعد، كفرالشيخ، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية".

وأضاف نصير أن "ارتفاع درجات الحرارة المغذي الرئيسي لتهيج حالة البحر وزيادة نسبة الملوحة فيه"، مشيرا إلى ضرورة وضع منظومة جديدة لمراقبة حالة التغيرات والأماكن الأكثر عرضة للتعرض لتلك الآثار السلبية، بالإضافة إلى ضرورة تغيير نوعية المحاصيل التي تزرع في هذه المحافظات ونوعية الري.

وأضاف عضو البرلمان العالمي، أن لجوء الدولة لمشروعات التبطين والري الحديث كانت أحد طرق مجابهة المناخ ومتغيراته.

المصدر: "مصراوي"