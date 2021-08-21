القوات العراقية تنفي عودة حزب العمال الكردستاني إلى قضاء سنجار

نفت قيادة عمليات غرب نينوى في العراق، اليوم السبت، عودة حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى قضاء سنجار.

وقال قائد العمليات اللواء الركن جبار الطائي في تصريح صحفي، إن "الحديث حول عودة حزب العمال الكردستاني إلى قضاء سنجار مجرد شائعات يطلقها المغرضون هنا وهناك".

وأضاف، أن "الوضع في سنجار مستقر حتى هذه اللحظة والاتفاقية الأمنية مستمرة بالتطبيق، ولكن هناك بعض التلكؤ في التنفيذ بسبب الإجراءات الإدارية".

وفي السنوات السابقة، بسط حزب العمال الكردستاني نفوذه في قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، لكن اتفاقا أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أفضى إلى إخراج الحزب من القضاء.

ومع استمرار نفي الحكومة العراقية لوجود الحزب في سنجار، إلا أن الجيش التركي مازال يستهدف عناصر العمال الكردستاني في القضاء.

وفي وقت سابق، أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبد الأمير الشمري لـRT، أن قضاء سنجار في محافظة نينوى خاضع بالكامل لسيطرة القوات الاتحادية.

المصدر: RT + "واع"