فلسطينيون يحاولون خطف سلاح جندي إسرائيلي على حدود غزة (فيديو)

تداولت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة شبان فلسطينيين سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين المستترين خلف الجدار الفاصل شرق مدينة غزة.

يذكر أن 17 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، وتعرض العشرات للاختناق، إثر قمع قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مسيرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الفتية والشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج الفاصل شرق المدينة.

المصدر: RT + وكالات