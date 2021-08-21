إصابة 17 فلسطينيا خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة سلمية شرق غزة

أصيب 17 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، وتعرض العشرات للاختناق، إثر قمع قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مسيرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الفتية والشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج الفاصل شرق المدينة.

وأوضحت أن تدخلات الجيش الإسرائيلي أدت إلى إصابة 17 فلسطينيا على الأقل بالرصاص والأعيرة المغلفة بالمطاط، إضافة إلى تعرض العشرات لحالات اختناق.

المصدر: "وفا"