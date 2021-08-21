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سفن حربية في المياه الإقليمية اللبنانية والجيش يوضح (فيديو)

أخبار العالم العربي

سفن حربية في المياه الإقليمية اللبنانية والجيش يوضح (فيديو)
Reuters AMMAR AWAD
زوارق بحرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، 4 مايو 2021.
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نشر حساب "إنتل سكاي"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر سفنا حربية شوهدت بمحاذاة الشاطئ اللبناني، ما أثار الجدل.

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وأشار "إنتل سكاي" إلى أن "القوات البحرية اللبنانية لم تعلم بوجود السفن إلى أن أبلغها بذلك المواطنون".

في حين أوضح الجيش اللبناني حيثيات وجود هذه السفن قائلا: "تنفذ وحدات من الجيش اللبناني، وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان، تمرينا تكتيكيا في المياه الإقليمية اللبنانية، والبوارج التي ظهرت في مقاطع الفيديو تشارك في هذه التدريبات".

المصدر: RT 

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