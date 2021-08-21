سفن حربية في المياه الإقليمية اللبنانية والجيش يوضح (فيديو)

نشر حساب "إنتل سكاي"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر سفنا حربية شوهدت بمحاذاة الشاطئ اللبناني، ما أثار الجدل.

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وأشار "إنتل سكاي" إلى أن "القوات البحرية اللبنانية لم تعلم بوجود السفن إلى أن أبلغها بذلك المواطنون".

🇱🇧 There are a number of warships off the Lebanese shores. pic.twitter.com/tdDMxdUAyC — INTELSky (@Intel_Sky) August 21, 2021

في حين أوضح الجيش اللبناني حيثيات وجود هذه السفن قائلا: "تنفذ وحدات من الجيش اللبناني، وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان، تمرينا تكتيكيا في المياه الإقليمية اللبنانية، والبوارج التي ظهرت في مقاطع الفيديو تشارك في هذه التدريبات".

تنفذ وحدات من #الجيش_اللبناني وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الامم المتحدة في لبنان تمريناً تكتياً في المياه الاقليمية اللبنانية، والبوارج التي ظهرت في مقاطع فيديو تشارك في هذه التدريبات.#LebaneseArmypic.twitter.com/6ES0eRB20f — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 21, 2021

المصدر: RT