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الدفاع الروسية: 28 عملية قصف من جانب "النصرة" في إدلب

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الدفاع الروسية: 28 عملية قصف من جانب
AFP OMAR HAJ KADOUR
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 28 عملية قصف من جانب مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم الجمعة، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب، و10 عمليات في محافظة اللاذقية، وعمليتين في حلب، وعمليتين أخريين في حماة.

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وفي منطقة تل رفعت بريف حلب تم رصد 6 عمليات قصف من جانب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب. كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين على العودة إلى الحياة السلمية".

المصدر: RT

 

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