الأمم المتحدة: 12 ولاية سودانية تأثرت بالسيول

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تضرر 12 ولاية من أصل 18 في السودان جراء الأمطار والسيول، منذ بداية موسم الخريف.

وقالت الأمم المتحدة في التقرير الذي نشرته الجمعة إن "أكثر من 55 ألف شخص تضرروا في جميع أنحاء البلاد من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، وذلك حتى مساء الخميس 19 أغسطس".

وأشارت إلى أن "السيول تسببت كذلك في تدمير ما مجموعة 3650 منزلا، وتضرر 7500 منزل آخر، فيما تأثرت العديد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية مثل منطقة الفاو".

وتقول الأمم المتحدة أنه سيتم إجراء مزيد من التقييمات في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم للتحقق من الاحتياجات وعدد الأشخاص المتضررين.

وبحسب وزارة الري والموارد المائية السودانية، فقد بلغ منسوب مياه النيل بمحطة الدم بولاية النيل الأزرق حتى 18 أغسطس 12.78 مترا وهو أعلى من مستوى مخاطر الفيضانات البالغ 12.3 مترا.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

المصدر: "سونا"