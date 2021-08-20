"صحة غزة": القطاع يشهد الموجة الثالثة من جائحة كورونا

قال مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس" الفلسطينية، إن قطاع غزة دخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا، بعد حالة استقرار حتى منتصف شهر يوليو.

وأشار ظهير إلى تسجيل زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، بدأت بشكل متسارع خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن الوزارة "لا تستطيع أن تشخص كل الحالات الموجودة في المجتمع، لأننا نقوم بفحص الحالات التي تصل إلى المستشفيات والرعايات الطبية الأولية والتي تظهر عليها الأعراض".

وأضاف: "لدينا ارتفاع في نسبة الإصابات الموجبة وقد وصلنا إلى 25% من مجمل الفحوصات التي نجريها"، لافتا إلى أن "أعداد الحالات الموجودة في المستشفيات تضاعفت 3 مرات، ولدينا 85 حالة حرجة وخطيرة، وهذا الرقم يعد خطيرا".

المصدر: RT