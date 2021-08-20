"قسد" تتوعد أنقرة بعد مقتل قياديين أكراد في هجمات تركية

أعلنت "قسد" أن الهجمات التركية على قواتها في الأيام الماضية "لن تمر دون رد" وقالت إنها ومن "اليوم وصاعدا" لن تظل صامتة في "وجه هجمات الاحتلال"، وأن حسابه "سيكون عسيرا".

وفي بيان إلى الرأي العام، نشرته اليوم استعرضت "قوات سوريا الديمقراطية" بعض ما وصفته بالهجمات الوحشية التي نفذتها تركيا خلال الأسبوع الماضي، وخاصة التي حدثت يوم أمس.

وتحدثت "قسد" بشكل خاص عن هجمات تركية أسفرت عن مقتل بعض قيادييها، ومنها استهداف سيارة قيادي في "وحدات حماية الشعب" الكردية وهي العمود الفقري لتلك القوات، إضافة إلى الهجوم الجوي على مقر المجلس العسكري لتل تمر، الذي أسفر عن مقتل عدد من أعضاء القوات.

وأشارت "قسد" إلى مرحلة وقف إطلاق النار التي دخلتها المنطقة بضمان روسي ـ أمريكي، قائلة إن تركيا لم تلتزم به.

واستعرضت "قسد" في بيانها سيرة قيادييها، لتختم بالتأكيد على تمسكها بذكراهم، وتقول إن "حساب المحتل والانتقام منه سيكون عسيرا".

المصدر: RT