"فيسبوك" تكافئ شابا عراقيا لاكتشافه ثغرة أمنية خطيرة

أفاد مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الجمعة، بأن شركة "فيسبوك" قدمت مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في موقعها الإلكتروني.

ونقل المركز في بيان عن شكير قوله إن "الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات"، مضيفا أنه قام بإبلاغ شركة "فيسبوك" عنها، وقامت الأخيرة بإصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره 4000 دولار.

#مركز_الإعلام_الرقمي DMC يؤكد اكتشاف الشاب العراقي @muamalq1 ثغرة جديدة تتعلق بصفحات @Facebook تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، حيث قام مؤمل بابلاغ الشركة، وقامت باصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره 4000 دولار . pic.twitter.com/TTuh0Ex9dG — مركز الإعلام الرقمي (@iraqDMC) August 19, 2021

وقال المركز إن "فيسبوك" وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام 2021، حيث شغل مؤمل فيها المركز 36 من أصل 129 اسما من حول العالم، شكرتهم الشركة نيابة مستخدميها.

يذكر أن العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وإنستغرام.

المصدر: مركز الإعلام الرقمي في العراق