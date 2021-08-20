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مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من حكم بالسجن قرن ونصف

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مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من حكم بالسجن قرن ونصف
Reuters
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ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل أعمال محكوم عليه في 110 أحكام فى قضايا "شيكات"، بإجمالي مدة حبس بلغت 146 سنة.

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وتم القبض على رجل الأعمال حال تردده على مقر إحدى الشركات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن القوات المصرية قد ألقت القبض على رجل أعمال آخر، في منتصف شهر مارس الماضي كان صدر ضده حكم بالحبس في 88 حكم حبس جزئي ومستأنف، لاتهامه بـ"تبديد، شيكات، نصب"، إذ بلغ مجموع أحكام الحبس 119 سنة و6 أشهر.

المصدر: الوطن

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