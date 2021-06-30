مصر.. أول ظهور لرجل الأعمال المصري المتهم في قضية "الجن والعفاريت" بأصفاد الشرطة

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة رجل الأعمال المصري، حسن راتب، خلال اقتياده إلى سجن طرة، بعد قرار توقيفه على ذمة التحقيقات في قضية "نهب كنوز أثرية".

إقرأ المزيد

وأوضحت المصادر أن "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في القضية، التي تضم متهمين جدد، بينهم شخصيات عامة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت في القضية ببروز شخصيات عامة وضلوعهم كمتهمين".

وأشارت إلى أن "التحريات التي باشرتها أجهزة الأمن، أفادت بأن حسن راتب على علاقة وثيقة بعلاء حسانين، الذي ضبط بحوزته 201 قطعة أثرية قبل 3 أيام، وأنهما تعرفا على بعضهما في حفلة ذكر، وظهر حسن راتب، وهو يرتدي جلبابا أبيض، ممسكا بسبحة خلال وجوده في مقر محكمة جنوب القاهرة، وقت خضوعه أمام جهات التحقيق".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق مع البرلماني السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بـ"تمويل عمليات التنقيب عن الآثار" على خلفية قضية "الجن والعفاريت".

وكشفت تحقيقات النيابة، عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات، قدمها حسن راتب لعصابة حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار.

المصدر: اليوم السابع