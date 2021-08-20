الشرطة السعودية تلقي القبض على مواطن بث شريط فيديو مسيئا لأم المؤمنين عائشة

ألقت الجهات الأمنية في السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة، من خلال مقطع فيديو كان قد نشره.

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وفي بيان للأمن العام عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه "إشارة إلى بث أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، والمساس بجانب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: "واس"