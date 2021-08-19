اعتقال مواطن سوداني يمارس "السحر والتحايل" في كردستان العراق

أعلنت مديرية شرطة قضاء بردرش في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عن اعتقال مواطن سوداني بتهمة ممارسة "السحر والتحايل على الناس".

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "شخصا يدعى نصر الدين السوداني، يمارس السحر منذ مدة طويلة في بردرش ويتحايل على الناس".

وأضافت، أن "قوات الأسايش (الأمن) اعتقلت السوداني بتهمة السحر".

وأشارت إلى أن "السوداني يقيم في بردرش منذ مدة طويلة ويمارس السحر ويتحايل على الناس ويكتب لهم الأعمال السحرية، وكان الناس يزورونه من جميع مناطق كردستان العراق".

وتابعت المديرية، أن "نصر الدين السوداني اعترف بجميع التهم الموجهة إليه وأحيل إلى القضاء".

وبحسب بيان المديرية، فإن "السوداني يعيش منذ مدة طويلة في ناحية روفا ومتزوج من امرأة كردية".

المصدر: RT