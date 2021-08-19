دبي.. السيطرة على حريق في فندق

سيطر الدفاع المدني في إمارة دبي، يوم الخميس، على حريق في فندق الخليج بلازا في منطقة الرقة، بدون إصابات أو وفيات.

وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، في بيان إنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق في فندق الخليج بلازا بمنطقة الرقة، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد كجهة اختصاص ومستجيب أول لمكان الحادثة.

وأضافت: "عند الوصول في الساعة 12:02، تبين أن الحادث في مخزن في الطابق الثالث للفندق، ونجحت فرق ووحدات الدفاع المدني من إنقاذ محصورين وتنفيذ عمليات الإخلاء ومباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء".

وتابعت: "في تمام الساعة 13:36، سيطرت فرق الإطفاء على الحريق، وباشرت الفرق المختصة عمليات التبريد، قبل تحويل المبنى إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات اللازمة ولا توجد أي إصابات أو وفيات".

المصدر: "برق الإمارات"