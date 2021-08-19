 
مباشر

الرئيس التونسي: الإعلان عن الحكومة الجديدة في الأيام القليلة القادمة

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي: الإعلان عن الحكومة الجديدة في الأيام القليلة القادمة
Reuters /FW1F/Frances Kerry
الرئيس التونسي قيس سعيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3hl

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة سيتم "في الأيام القليلة القادمة".

إقرأ المزيد
تونس.. تعيين مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات
تونس.. تعيين مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات

وجاء إعلان الرئيس التونسي خلال اللقاء الذي جمعه في قصر قرطاج بمحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وكان سعيد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة قيس سعيد المفاجئة التي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة مثيرا بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.

المصدر: RT + "موزاييك أف أم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا