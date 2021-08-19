مصر.. دعوى قضائية لفصل مجمع اللغة العربية عن جماعة "الإخوان"

أقام المحامي بمحكمة النقض والدستورية العليا بمصر، سمير صبري، الخميس، دعوى مستعجلة لإلزام وزير التعليم العالي بتعديل قانون مجمع اللغة العربية وفصله عن جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال صبري، بهذا الصدد: "في الوقت التي تقوم فيه الحكومة بإعداد قانون يقضي بتطهير مؤسساتها من فلول الجماعة الإرهابية، يظل الإخوان قابعين في مجمع اللغة العربية، ويختطفون موقعا ثقافيا فريدا ونحن عنه غافلون".

وأضاف: "فصل المجمع عن العناصر الإخوانية والمتعاطفة معها بالقانون معركة تأخرت طويلا، ويستوجب تحرك عاجل وفوري للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لتعديل القانون الأساسي للمجمع".

واستطرد: "معركة المجمع هي معركة للثقافة المصرية، وانتصارها هو انتصار للقوى المدنية وتأكيد على الريادة المصرية لمنظمات اللغة في الوطن العربي".

وتابع: "نحن نتحدث عن مجمع لغوى وليس مجمعا حزبيا. ورغم ذلك، كل الأعضاء يدخلونه عبر الانتخاب فقط، وهذه لعبة يبرع فيها إخوان الشيطان، علما بأن أعظم من تشرف المجمع بعضويتهم دخلوا إليه بالتعيين بمراسيم ملكية تقديرا للقيمة والقامة".

المصدر: RT