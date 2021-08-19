لعمامرة: الجزائر أنهت ترسيم حدودها مع "الجمهورية الصحراوية" والبلدان المجاورة

قال وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، إن بلاده أنهت مؤخرا ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك مع "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وجاء تصريح لعمامرة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المخصص لتقييم تنفيذ إستراتيجية المنظمة القارية للإدارة المتكاملة للحدود بين الدول الأعضاء.

ودعا لعمامرة إلى الإسراع في وتيرة ترسيم الحدود بين الدول الأعضاء، باعتبار هذه العملية "خطوة حاسمة للوقاية من النزاعات".

كما أعرب الوزير عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مجال تأمين المناطق الحدودية، وكذا فيما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية