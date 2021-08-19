الجزائر.. 31 وفاة و694 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 694 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 721 إصابة أمس.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 190078، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 4929.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة للحفاظ على صحة كبار السن بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم أمراض مزمنة.

المصدر: RT