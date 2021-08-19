12 وفاة و782 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

سجل الأردن اليوم الخميس 12 وفاة و782 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 787367 والوفيات إلى 10264 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 90، فيما غادرت 69 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 531 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 764987، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 12116.

المصدر: "الغد" الأردني