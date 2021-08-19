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السودان.. مجلس السيادة يبحث تشكيل مفوضيتي الانتخابات والدستور

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السودان.. مجلس السيادة يبحث تشكيل مفوضيتي الانتخابات والدستور
Reuters
عبد الفتاح البرهان
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بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع أعضاء المجلس تكوين لجنة بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

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وقال عضو المجلس والناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عقب اجتماع عقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم إن البرهان كلف خلال الاجتماع "عددا من الأعضاء لابتداء نقاش حول تكوين لجنة بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة  الدستور، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لا سيما و أن الفترة الانتقالية أكملت عامين".

وأوضح الفكي أن "التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جادا حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وأعداد السجل المدني"، داعيا القوى السياسية "للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش، ودعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة".

المصدر: "سونا"

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