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اجراءات كورونا في الخليج.. محاولة لإعادة الحياة

أخبار العالم العربي

اجراءات كورونا في الخليج.. محاولة لإعادة الحياة
Reuters
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بدأ عدد من دول الخليج في تخفيف الاجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في محاولة لإعادة الحياة الاقتصادية تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل ظهور الوباء.

وقد أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا في سلطنة عمان، اليوم الخميس، إن السلطنة رفعت حظرا على الأنشطة التجارية كانت قد فرضته في مايو الماضي للحيلولة دون انتشار كوفيد-19.

وبينت اللجنة أن إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات سيبدأ السبت المقبل، على أن يتم اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص من أول سبتمبر.

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، سواء في أماكن السكن أو العمل والأماكن العامة، وعدم التهاون في الالتزام بتلك الإجراءات، حماية لما تم تحقيقه من مكاسب.

كما أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني، واعتماد اكتماله اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.

وبموجب هذا القرار سيتم إنهاء الإغلاق الجزئي الذي فرض الشهر الماضي في إطار جهود منع انتشار سلالات كورونا المتحورة، ورفع القيود على حركة المرور والأفراد من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق تحديث إجراءات السفر للقادمين من الخارج، إضافة لآلية اعتماد شهادات التطعيم الخارجية، وقالت إنها ستبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من منتصف هذا الشهر.

كما عزت السلطات الإماراتية الانخفاض في أعداد الإصابات إلى إجراء اختبارات مكثفة، وتدابير التعقيم، والقيود على السفر، وزيادة الوعي العام، واستخدام الأدوية المضادة للفيروسات.

وسمحت الكويت مؤخرا للمواطنين الأجانب بالسفر إلى الكويت، شريطة أن يكونوا مطعمين بالكامل، مع هذا يبقى القادمون مطالبين بالخضوع لفحص كورونا، أو الحجر سبعة أيام.

هذا وأعلنت السعودية إعادة مواسم العمرة، لكنها اقتصرت قبول طلبات أداء العمرة على متلقي التطعيم.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة أن طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة الذين تم تطعيمهم بالكامل سيتمكنون من العودة إلى المدارس، حينما يبدأ العام الدراسي، في 29 أغسطس الجاري.

المصدر: RT

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