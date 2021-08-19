اجراءات كورونا في الخليج.. محاولة لإعادة الحياة

بدأ عدد من دول الخليج في تخفيف الاجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في محاولة لإعادة الحياة الاقتصادية تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل ظهور الوباء.

وقد أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا في سلطنة عمان، اليوم الخميس، إن السلطنة رفعت حظرا على الأنشطة التجارية كانت قد فرضته في مايو الماضي للحيلولة دون انتشار كوفيد-19.

وبينت اللجنة أن إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات سيبدأ السبت المقبل، على أن يتم اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص من أول سبتمبر.

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، سواء في أماكن السكن أو العمل والأماكن العامة، وعدم التهاون في الالتزام بتلك الإجراءات، حماية لما تم تحقيقه من مكاسب.

🔴 عاجل | اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع #كوفيد19 تصدر عدة قرارات، منها إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من السبت المقبل، واعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص من أول سبتمبر#مركز_الأخبارpic.twitter.com/kY50Pnl1ui — مركز الأخبار (@omantvnews) August 19, 2021

كما أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني، واعتماد اكتماله اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.

وبموجب هذا القرار سيتم إنهاء الإغلاق الجزئي الذي فرض الشهر الماضي في إطار جهود منع انتشار سلالات كورونا المتحورة، ورفع القيود على حركة المرور والأفراد من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا.

قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن الإمارة، ستنهي اليوم الخميس الإغلاق الجزئي الذي فرضته الشهر الماضي في إطار جهود منع انتشار سلالات مرض كوفيد-19 المتحورة.

وأعلن أنه سيتم رفع القيود على حركة المرور والأفراد من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا بعد أن حققت هدفها. pic.twitter.com/Yr7tsryhXY — حديث المدينة (@citytalksnews) August 19, 2021

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق تحديث إجراءات السفر للقادمين من الخارج، إضافة لآلية اعتماد شهادات التطعيم الخارجية، وقالت إنها ستبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من منتصف هذا الشهر.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة #كورونا في إمارة أبوظبي تعلن إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة للزوار القادمين إلى إمارة #أبوظبي.#وامpic.twitter.com/0etYYYHu8P — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 14, 2021

كما عزت السلطات الإماراتية الانخفاض في أعداد الإصابات إلى إجراء اختبارات مكثفة، وتدابير التعقيم، والقيود على السفر، وزيادة الوعي العام، واستخدام الأدوية المضادة للفيروسات.

وسمحت الكويت مؤخرا للمواطنين الأجانب بالسفر إلى الكويت، شريطة أن يكونوا مطعمين بالكامل، مع هذا يبقى القادمون مطالبين بالخضوع لفحص كورونا، أو الحجر سبعة أيام.

إجراءات السفر للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون القادمين إلى دولة الكويت#CGCKuwaitpic.twitter.com/3773WZKWSO — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) August 7, 2021

هذا وأعلنت السعودية إعادة مواسم العمرة، لكنها اقتصرت قبول طلبات أداء العمرة على متلقي التطعيم.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة أن طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة الذين تم تطعيمهم بالكامل سيتمكنون من العودة إلى المدارس، حينما يبدأ العام الدراسي، في 29 أغسطس الجاري.

المصدر: RT