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سلطنة عمان تفرض الحجر الصحي على القادمين من العراق وإيران

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سلطنة عمان تفرض الحجر الصحي على القادمين من العراق وإيران
AFP
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أعلنت سلطنة عمان فرض الحجر الصحي على القادمين من العراق وإيران اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق للـ17 من أغسطس وحتى إشعار آخر.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في السلطنة إنه "تقرر تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويشمل ذلك المواطنين العمانيين القادمين من الدولتين، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 وحتى إشعار آخر".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت يوم أمس الأحد تسجيل 36 ألفا و736 إصابة و620 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات إلى أكثر من 4 ملايين و425 ألفا، والوفيات إلى 97828.

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في العراق بلغ 1784594، وإجمالي حالات الوفاة 19740.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + RT

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