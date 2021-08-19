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إصابات كورونا بين الفلسطينيين تواصل ارتفاعها

أخبار العالم العربي

إصابات كورونا بين الفلسطينيين تواصل ارتفاعها
Reuters
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل وفاة واحدة، و962 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و243 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 679940 شخصا، بينهم 434599 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر: وفا+RT

 

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