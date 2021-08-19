السودان يفتح الحدود أمام جميع الوافدين الخالين من كورونا

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية نشرة تفيد بالسماح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج بمن فيهم الوافدون من الهند، شريطة إبرازهم شهادات الخلو من كورونا.

واشترطت السلطة حسب بيان أصدرته يوم الأربعاء حصول الوافدين على شهادة سلبية لفحص الكورونا (PCR) خلال 72 ساعة أو 96 ساعة للقادمين من الأمريكتين وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من عمر 8 سنوات فأكثر.

كما وجه مدير سلطة الطيران المدني بتمديد مدة صلاحية فحص كوفيد 19 (RT-PCR) لتكون 96 ساعة قبل الوصول من جميع الدول لمدة 3 أيام اعتبارا من 18 أغسطس وحتى 21 أغسطس ومن ثم العمل بحسب ما ورد بنشرة الطيارين.

وأوضح أنه في حالة مخالفة الاشتراطات الصحية أعلاه تتكفل الشركة الناقلة بتكاليف الحجر المؤسسي وإجراءات الفحص والالتزامات الأخرى لمدة 14 يوم.

المصدر: وسائل إعلم سودانية