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العراق.. الحكم بالإعدام شنقا مرتين على مدان بقتل مصلين في البصرة

أخبار العالم العربي

العراق.. الحكم بالإعدام شنقا مرتين على مدان بقتل مصلين في البصرة
Reuters Essam Al Sudani
قوة أمنية في محافظة البصرة العراقية - أرشيف
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أصدرت محكمة جنايات البصرة بهيئتها الثانية حكم الإعدام شنقا مرتين على مدان بقتل مصليين اثنين عند خروجهما من المسجد في قضاء الزبير بمحافظة البصرة بدوافع إرهابية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة أصدرت قرارها بالإعدام مرتين الأولى عن قيامه بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بإطلاق النار على المجني عليه الأول عند خروجه من جامع (المنتفج) في الزبير".

وأضاف: "أما الحكم الثاني فكان بالإعدام شنقا أيضا، عن جريمة إطلاق النار على المجنى عليه الآخر عند خروجه من جامع البراك في منطقة الزبير وكلا الجريمتين بدوافع إرهابية".

وتابع البيان أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005".

المصدر: "السومرية نيوز"

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