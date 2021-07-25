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مراسلنا: مقتل ناشط في محافظة البصرة جنوبي العراق (صور)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل ناشط في محافظة البصرة جنوبي العراق (صور)
Reuters AS/AND
مدينة البصرة العراقية
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن مسلحين مجهولين قتلوا ناشطا في مجال حقوق الإنسان بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وذكر مراسل RT نقلا عن نشطاء، أن علي كريم، نجل المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة البهادلي قتل في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأضاف أن كريم كان قد اختطف قبل نحو 24 ساعة، وعثر على جثته مرمية وعليها آثار الرصاص.

مراسلنا: مقتل ناشط في محافظة البصرة جنوبي العراق (صور)
RT
الناشط العراقي علي كريم

وفاطمة البهادلي (51 عاما) رئيسة جمعية الفردوس العراقية، كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة "فرونت لاين ديفندرز" (Front Line Defenders) الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

مراسلنا: مقتل ناشط في محافظة البصرة جنوبي العراق (صور)
RT
العراقية المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة البهادلي

وكانت البهادلي واحدة من بين 5 سيدات كرمتهن المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

المصدر: RT

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