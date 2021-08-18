العراق: الربط الكهربائي مع السعودية وصل إلى مراحل متقدمة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، وصول المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط المشترك إلى مراحل متقدمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي، إن "المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك بين الجانب السعودي من خلال منفذ عرعر ومحطة اليوسفية وإمكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة، قطعت شوطا كبيرا".

وأضاف، أن "المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية".

وأشار موسى إلى "وجود اجتماعات دورية مستمرة عبر الإنترنت، وربما يزور وفد سعودي بغداد في الفترة المقبلة".

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية والعراق، في بيان مشترك عقب مباحثات رسمية عقدها ولي العهد محمد بن سلمان مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في الديوان ‏الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الاتفاق على إنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين.

المصدر: "واع" + RT