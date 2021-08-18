الحريري ينتقد نصر الله مؤكدا أن "تعطيل ولادة الحكومة كان صناعة إيرانية"

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، إن "استقالته بعد 17 تشرين هي صناعة لبنانية بامتياز"، مؤكدا أن "تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة كان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".

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وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال سعد الحريري: "استقالتي بعد 17 تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف..أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".

استقالتي بعد ١٧ تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الاسباب والظروف والأهداف. اما تعطيل ولادة الحكومة لاكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة ايرانية بامتياز.

١/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) August 17, 2021

وأضاف الحريري: "المضحك المبكي أن هناك من يريدنا أن نصدق أن النظام السوري يطالبنا بوقف التهريب لأنه يضر بخطته الاقتصادية ولأن التهريب حرام والمهرب خائن للأمانة..ما علينا..لا فائدة من نبش خزانات الماضي لإسقاط أحوال أفغانستان على أوضاع لبنان وقرع طبول الرهان على تحولات خارجية".

ولفت إلى أن "المطلوب هو حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي، وليس استدراج لبنان الى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم".

وتساءل قائلا: "ألم يحن الأوان كي نفهم ؟!"

المطلوب حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس استدراج #لبنان الى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم. ألم يحن الأوان كي نفهم ؟!

٣/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) August 17, 2021

وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد اعتبر في وقت سابق "مهربي المازوت من البلاد إلى سوريا خونة".

وأضاف: "الذين احتكروا البنزين والمازوت أو الذين هربوها إلى سوريا هؤلاء خونة لأنهم خانوا الأمانة وأموالهم أموال حرام".

المصدر: RT