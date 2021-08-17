العراق.. القبض على 3 أشخاص حاولوا نقل أسلحة في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، القبض على 3 أشخاص حاولوا نقل أسلحة من ناحية القيارة إلى مدينة الشرقاط في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأشار بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني إلى أن "معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع شعبة استخبارات الفرقة 14، أفادت بوجود 3 إرهابيين يعتزمون نقل أسلحة من القيارة إلى قرية كنعوص التابعة لمدينة الشرقاط بمحافظة نينوى".

وأضاف: "قامت الاستخبارات العسكرية، من خلال عملية استباقية نوعية، بنصب كمين محكم للمتهمين، والقبض عليهم في منطقة الحاج علي بالقيارة وبحوزتهم الأسلحة".

وأشار البيان إلى تسليم المتهمين إلى أحد مراكز شرطة المنطقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "رووداو"