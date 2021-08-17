حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تفتح الحدود مع تونس - صور
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والجوية مع تونس، مع الالتزام التام بقيود مكافحة كورونا المرعية.
وجاء في قرار صدر عن ديوان رئاسة الوزراء: "بالإشارة إلى لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس، وبناء على توصيتها، تقرر العمل على إعادة فتح المنافذ البرية والجوية بين البلدين".
وأضاف: "ضرورة العمل على إعادة فتح المطارات بين البلدين، اعتبار من يوم الخميس المقبل مع أخذ كافة الإجراءات اللازمة والخاصة بمكافحة فيروس كورونا".
المصدر: RT