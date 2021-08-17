حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تفتح الحدود مع تونس - صور

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والجوية مع تونس، مع الالتزام التام بقيود مكافحة كورونا المرعية.

وجاء في قرار صدر عن ديوان رئاسة الوزراء: "بالإشارة إلى لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس، وبناء على توصيتها، تقرر العمل على إعادة فتح المنافذ البرية والجوية بين البلدين".

وأضاف: "ضرورة العمل على إعادة فتح المطارات بين البلدين، اعتبار من يوم الخميس المقبل مع أخذ كافة الإجراءات اللازمة والخاصة بمكافحة فيروس كورونا".



المصدر: RT