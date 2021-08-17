 
مباشر

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تفتح الحدود مع تونس - صور

أخبار العالم العربي

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تفتح الحدود مع تونس - صور
علما تونس وليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2vj

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والجوية مع تونس، مع الالتزام التام بقيود مكافحة كورونا المرعية.

وجاء في قرار صدر عن ديوان رئاسة الوزراء: "بالإشارة إلى لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس، وبناء على توصيتها، تقرر العمل على إعادة فتح المنافذ البرية والجوية بين البلدين".

وأضاف: "ضرورة العمل على إعادة فتح المطارات بين البلدين، اعتبار من يوم الخميس المقبل مع أخذ كافة الإجراءات اللازمة والخاصة بمكافحة فيروس كورونا".

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تفتح الحدود مع تونس - صور
حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تفتح الحدود مع تونس - صور


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا