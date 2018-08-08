أكد عضو المجلس البلدي الليبي في وازن منير سعيد، إغلاق معبر "ذهيبة – وازن" بين تونس وليبيا، بسبب اعتداء تونسيين على ليبيين، احتجاجا على وقف مرور شاحنات البضائع.

وأغلقت السلطات الليبية المعبر الحدودي "ذهيبة – وازن"، تخوفا مما اعتبرته ردة فعل قد تصدر عن التجار التونسيين عقب الإجراءات الجمركية التي أقرها مؤخرا الجانب الليبي.

في المقابل، أشار مصدر أمني تونسي، أن الجهة التونسيسة من المعبر تعمل بصفة عادية وتستقبل التونسيين العائدين إلى أرض الوطن وبالمثل العائدين من الليبيين إلى بلادهم وكذلك الحالات الإنسانية المستعجلة.

إقرأ المزيد

ومنفذ "ذهيبة – وازن" هو الوحيد الذي يعمل حاليا بين تونس وليبيا، بعد تعطل الحركة في معبر رأس جدير، ويستقبل يوميا، أكثر من 3 آلاف مسافر.

المصدر: RT + وكالات