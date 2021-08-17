المنصف المرزوقي: تونس مثخنة بالجراح بسبب "حادث مرور تاريخي"

انتقد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي "الإجراءات المتتابعة بخصوص الإيقافات والمنع من السفر"، مجددا وصف ما يجري في تونس بالانقلاب.

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واستخدم المرزوقي تعبير "دولة اللاقانون واللامؤسسات" في وصف المستجدات في بلاده، ورأى في تدوينة على "فيسبوك" أن ما حصل في البلاد بمثابة "حادث مرور تاريخي ستخرج منه تونس مثخنة بالجراح".

وأردف ذلك بالقول: "لكن بتجربة لا تنسى وبعزيمة أقوى لبناء دولة قانون ومؤسسات لا يختطفها مغامر وشعب لا ينخدع بالشعارات التي أوقعت كم من شعوب في فخّ الاستبداد وهو أشرّ أنواع الفساد".

بالمقابل، نشرت صحيفة الصباح مقطع فيديو لحديث أدلى به الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء زيارة قام بها إلى مطار تونس قرطاج الدولي يوم 25 يونيو، شدد فيه على أن التدابير المتخذة بشأن منع سفر المتهمين في قضايا الفساد، لا علاقة لها بحرية التنقل، التي أكد أنها مضمونة.

وتطرق الرئيس التونسي في كلمته إلى من وصفهم بالخونة الذين يؤلبون الرأي العام ضد تونس بمزاعم الدكتاتورية، نافيا وجود دكتاتورية في البلاد.

المصدر: الصباح + فيسبوك