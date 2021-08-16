مستشار السيسي: توجه لفرض التطعيم "شبه الإلزامي" ضد كورونا في مصر

أعلن مستشار الشؤون الصحية والوقاية في الرئاسة المصرية محمد عوض تاج الدين أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون "شبه إجباري" في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح تاج الدين أنه سيتم في الفترة القادمة تطعيم العاملين في قطاع التعليم، بكل الفئات الموجودة فيه، وسيتم ذلك بشكل إلزامي.

وأضاف في اتصال مع قناة "الحياة اليوم" المصرية، أن الشيء ذاته سيحدث في المؤسسات الحكومية، ثم هناك جهات خاصة "التي لن تتعامل إلا مع من حصلوا على التطعيم، لأنه سند قوي للوقاية من المرض".

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وقال تاج الدين إن الجدول الزمني و"بما هو موجود وما هو قادم من لقاحات" يبشر أننا نستطيع وخلال شهور قليلة من تطعيم من تطعيم 40 مليون مصري".

وأشار إلى أن التطعيم يبدأ من بعد سن 18 عاما غالبا، ونسبة السكان الذين هم ما دون ذلك العمر كبير جدا، وبالتالي فإن البلاد تستطيع تطعيم الفئات التي لديها احتمالية للإصابة بالمرض.

المصدر: RT