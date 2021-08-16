الأسد يتلقى رسالة من الكاظمي

نقل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار.

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وأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن الأسد استقبل الفياض الذي نقل إليه رسالة من الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله".

كما جرت خلال اللقاء مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود والذي يشكل عاملا مهما ليس على الصعيد الأمني فقط ويساهم أيضا في استمرار الحركة التجارية بين البلدين والتي تعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وتحقق مصالحهما.

المصدر: سانا