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بن زايد يتسلم دعوة من الكاظمي لقمّة دول الجوار العراقي

أخبار العالم العربي

بن زايد يتسلم دعوة من الكاظمي لقمّة دول الجوار العراقي
Reuters SAL
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي دعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لقمة دول الجوار العراقي، نقلها وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي.

و"حمّل ولي عهد أبو ظبي وزير المالية العراقي، تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي وتمنياته أن يحقق الشعب العراقي الاستقرار والأمان والازدهار".

كما بحث الشيخ محمد بن زايد ووزير المالية العراقي خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "وام"

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