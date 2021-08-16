مصر.. رجل الأعمال أشرف السعد يرد على أنباء منعه من السفر خارج البلاد

رد رجل الأعمال المصري أشرف السعد على أنباء تداولتها وسائل الإعلام حول منعه من السفر خارج مصر.

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ونفى رجل الأعمال أشرف السعد منعه من السفر، وأكد أنه موجود مع أفراد الأسرة، قائلا: "أنا ما روحتش ناحية المطار، أبقى إزاي اتمنعت من السفر؟.. وأنا الحمد لله عايش في بلدي مصر مطمئن ومش عايز أسيبها، أنا لسة راجع من 3 شهور".

وعقب عودته من لندن في مايو الماضي، تحدث السعد عن رحلة الـ25 عاما خارج مصر، أنه سبب بقائه خارج البلاد لكل هذه الفترة كان من أجل تكوين أسرة، وأنه لا يوجد بشأنه ملاحقات قضائية، مؤكدا أنه حصل على براءة في كل القضايا المتهم بها، قائلا: "عندي مصانع ضخمة وودائع وأراضي ومفيش حاجة عليا ومعنديش مشكلة مع حد".

وكانت مصادر قد أكدت أن سلطات مطار القاهرة الدولي، قد منعت رجل الأعمال المصري أشرف السعد، من السفر خارج البلاد نهاية الأسبوع الماضي، بناء على قرارات قضائية سابقة تتعلق بقضية شركات توظيف الأموال.

المصدر: الوطن