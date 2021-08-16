العراق.. إصابة جندي برصاص قناصة "داعش" بديالى

أعلن مصدر أمني عراقي أن جنديا أصيب برصاص قناصة تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر إن "هجوما بأسلحة قناصة شنه عناصر تنظيم داعش، على السرية الثالثة التابعة للفوج الثاني اللواء الأول من الفرقة الأولى، في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

وأضاف: "الهجوم أسفر عن جرح جندي واحد فقط".

ويستغل عناصر التنظيم ثغرات أمنية لشن هجماتهم عبر المناطق المفتوحة في منطقة العظيم الممتدة إلى محافظتي كركوك وصلاح الدين، فضلا عن طبيعتها الزراعية والبساتين الكثيفة التي يتخذ منها التنظيم ملاذا، في شمال شرق قضاء المقدادية، والجغرافية الوعرة في سلسلة جبال حمرين.

ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة، حيث يستخدم أسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات" التي كان يتبعها قبل 2014، ويستهدف في معظمها القوات الحكومية.

المصدر: "رووداو"