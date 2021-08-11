مصدر لـRT: "داعش" يخطط لاستهداف مصادر القوات العراقية في المناطق المحررة

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أن تنظيم "داعش" يخطط لاستهداف مصادر المعلومات للقوات الأمنية العراقية في المناطق المحررة، التي كانت تخضع سابقا لسيطرته.

وقال المصدر لـRT، إن "تنظيم داعش قام في الأشهر الأخيرة باستهداف بعض المتعاونين مع القوات الأمنية أو الذين تعاونوا معها خلال عمليات التحرير، في محاولة منه للانتقام والحد من المعلومات التي تتابع تحركات عناصره".

وأضاف، أن "المعلومات المتوفرة لدى القوات العراقية، تشير إلى أن التنظيم يخطط للقيام بعمليات انتقامية ممنهجة ضد المصادر الأمنية في المناطق المحررة".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعتمد في عملياتها ضد تنظيم "داعش" على سكان محليين يتعاونون معها في إيصال المعلومات عن عناصر التنظيم وتحركاتهم.

المصدر: RT