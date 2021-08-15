مصر.. مقتل عنصر إجرامي خطير في قنا

أعلنت القوات الأمنية المصرية مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدي الخطورة بمحافظة قنا، وعثرت بحوزته على سلاح ناري وذخائر عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في بيان لها، عن "تردد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، ومحكوم عليه في 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد بتهم تتعلق بالسرقة بالإكراه، وقتل وسلاح، وقتل عمد".

وأشارت إلى أن "العنصر الإجرامي مطلوب التنفيذ عليه بالحبس في قضيتي تبديد، وسبق اتهامه أيضا في 9 قضايا منها الخطف واستعراض قوة وسرقة بالإكراه وضرب وتبديد على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا".

وأوضحت أنه "عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه، ولدى شعوره بالقوات بادر إلى إطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف".

وأوضحت أن "الأمر أسفر عن مصرع العنصر الإجرامي المذكور، وعثر بجواره على أسلحة وذخائر وكذلك على دراجته النارية بدون لوحات تسجيل".

المصدر: "الوفد"