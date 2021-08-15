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الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة"

أخبار العالم العربي

الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل
Reuters
سعد الحريري
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وجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية ميشال عون، داعيا إياه "للرحيل بكرامة".

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وكتب الحريري في تغريدة نشرها على "تويتر": "احتراما لدماء الشهداء وأهاليهم وللجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل ولأهل عكار الذين يراهم رئيس الجمهورية وسيلة للفلتان والفوضى ونراهم نحن عنوانا للكرامة والوطنية، اكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لأقول: ارحل الآن واحفظ لآخرتك بعض الكرامة لأنك لن تجد قريبا سفارة تؤويك وطائرة تنقلك فوق أجنحة الهروب من لعنة التاريخ".

وكان الحريري قد نشر سلسلة تغريدات في وقت سابق من اليوم الأحد انتقد فيها تصريحات الرئيس عون الأخيرة عن أحداث عكار، مطالبا إياه بـ"الرحيل".

المصدر: "RT"

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