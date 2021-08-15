الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة"

وجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية ميشال عون، داعيا إياه "للرحيل بكرامة".

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وكتب الحريري في تغريدة نشرها على "تويتر": "احتراما لدماء الشهداء وأهاليهم وللجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل ولأهل عكار الذين يراهم رئيس الجمهورية وسيلة للفلتان والفوضى ونراهم نحن عنوانا للكرامة والوطنية، اكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لأقول: ارحل الآن واحفظ لآخرتك بعض الكرامة لأنك لن تجد قريبا سفارة تؤويك وطائرة تنقلك فوق أجنحة الهروب من لعنة التاريخ".

اكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لاقول : ارحل الان واحفظ لآخرتك بعض الكرامة لانك لن تجد قريباً سفارة تؤويك وطائرة تنقلك فوق اجنحة الهروب من لعنة التاريخ.

٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

وكان الحريري قد نشر سلسلة تغريدات في وقت سابق من اليوم الأحد انتقد فيها تصريحات الرئيس عون الأخيرة عن أحداث عكار، مطالبا إياه بـ"الرحيل".

المصدر: "RT"