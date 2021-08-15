مستشار الأمن القومي العراقي: أمير قطر أعلن دعمه الكامل لقمة بغداد

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، دعم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لقمة بغداد المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي.

وذكر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، أن "الأعرجي التقى آل ثاني، وسلمه دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحضور قمة بغداد، كما بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف، أن "أمير قطر أكد دعمه الكامل لقمة بغداد، وتطلعه لنجاحها وتحقيق أهدافها المرسومة".

على صعيد متصل، التقى الأعرجي، في الدوحة أيضا، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات العراقية القطرية على المستويات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفقا للبيان.

كما اجتمع مستشار الأمن القومي العراقي، مع مستشار الأمن الوطني القطري، محمد المسند، وبحثا التعاون الأمني والمعلوماتي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وكشف مصدر عراقي الأحد الماضي، تفاصيل عن قمة قادة دول الجوار المقرر أن تعقد في العاصمة بغداد خلال الشهر الحالي بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـRT، إنه "من المقرر أن تعقد القمة في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ولم يتأكد ذلك بعد".

المصدر: RT