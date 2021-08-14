سوريا.. قتلى وجرحى باشتباكات عشائرية في ريف حلب

ذكرت مصادر مطلعة أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات باشتباكات عشائرية في مخيم شمارخ بريف حلب الشمالي.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن رتلا عسكريا تابعا لـ"الجيش الوطني" توجه إلى منطقة الحادث، استجابة لنداءات الأهالي بالتدخل السريع لفض الاشتباكات.

وأكدت المصادر أن حالة من الاستنفار شهدتها قوات "الجيش الوطني" والشرطة المدنية والعسكرية في منطقة إعزاز السورية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي