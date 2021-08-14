الأردن.. حادث سير لشقيق أحد النواب يكشف جريمة خطف وتعذيب (صور + فيديو)

كشف حادث سير تعرض له المحامي محمد السعايدة شقيق نائب في البرلمان الأردني عن عملية خطف وتعذيب لشاب أردني.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام أردنية يوم السبت بأن المحامي السعايدة تعرض لحادث سير على شارع الستين السلط حيث تبين أن السيارة المسببة للحادث، وهي من نوع نيسان، كان بصندوقها الخلفي شاب تم اختطافه وتعرض للتعذيب.

وأكد المحامي محمد منور السعايدة أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على شخصين في منطقة الكرامة، كانا قد اختطفا سائق سيارة خدمات تعمل على خط جبل الحسين.

وأضاف السعايدة لصحيفة "الغد" أن المشتبه بهما في اختطاف السائق، كانا قد اعتديا عليه ثم وضعاه داخل صندوق المركبة واتجها نحو شارع الـ60، مشيرا إلى أنه اشتبه بصندوق المركبة الذي كان يفتح ويغلق لوحده.

وأوضح أن سرعة المركبة كانت تصل الى 170 كيلو متر، مشيرا إلى أنه تمكن من تجاوز المركبة المذكورة وحاول إغلاق الطريق عليها وإيقافها.

وبحسب السعايدة، فإنه وأثناء إغلاق الطريق على السيارة، قام السائق بصدمه من الخلف، ما أدى إلى انقلابها، مبينا أن المشتبه بهما لاذا بالفرار.

وصرح بأنه لدى حضور رجال الدفاع المدني طلب منهم فتح صندوق المركبة، ليعثروا على الضحية وكان في حالة يرثى لها.

ويظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب المخطوف موجود في صندوق السيارة ويحاول أفراد الدفاع المدني إسعافه.

المصدر: وسائل إعلام أردنية