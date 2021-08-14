قائد القوات البحرية الأمريكية وسفير واشنطن في القاهرة يزوران قاعدة "برنيس" المصرية

زار الفريق تشارلز كوبر قائد القوات البحرية الأمريكية وسفير واشنطن لدى مصر جوناثان كوهين قاعدة "برنيس" البحرية المصرية.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية إن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية استقبل كوبر وكوهين للتعرف على قاعدة "برنيس" البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحري المصري والوحدات البحرية للدول الصديقة خلال زيارة الطراد الأمريكي "USS Monterey" إلى القاعدة، وهو أول نشاط بحري يتم تنفيذه بالقاعدة.

ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي "USS Monterey" من طراز "Ticonderoga" أحد أقدم وأكبر السفن البحرية الأمريكية.

وأشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافي على خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحري فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضائق البحرية.

#المتحدث_العسكرى : قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية والسفير الأمريكى لدى القاهرة يقومان بزيارةٍ إلى قاعدة "برنيس" البحرية . pic.twitter.com/AOkdyUGftH — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) August 14, 2021

المصدر: RT